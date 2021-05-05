Нейросети создали фотопортрет Ивана Грозного

Фото: телеграм-канал Denis Sexy IT

В Сети появился фотопортрет первого русского царя династии Рюриковичей Ивана IV Грозного. Его удалось создать благодаря нейросетям, сообщает "Газета.ру".

Создателем портрета является специалист по нейросетям, блогер Денис Ширяев. По его словам, получившаяся фотография только отдаленно отражает внешность правителя.

"Важно сказать, что метод совсем не означает, что Иван Грозный так выглядел, метод не исторически аккуратный – это просто догадка нейронок. Я попробовал прогнать разные ракурсы этого бюста и почти всегда получалось примерно одно лицо человека в возрасте, что довольно хороший знак, но тем не менее это просто близкая к бюсту генерация возможного лица", – отметил специалист.

В основу портрета лег бюст, который делал советский скульптор-антрополог Михаил Герасимов. Он, в свою очередь, воссоздавал внешний облик исторических личностей на основе их останков, найденных в ходе археологических экспедиций. Герасимов также делал бюсты Андрея Боголюбского, Тамерлана, Ярослава Мудрого, Федора Ушакова.



Образ Грозного был дополнен шапкой Мономаха. Ее Денис Ширяев дорисовал в Adobe Photoshop.

Ранее стало известно, что сайт MyHeritage может оживлять фотографии с помощью нейросетей. Эта технология анализирует лица людей на снимках, угадывает их мимику и создает короткое видео.

Выглядит довольно реалистично: изображения начинают моргать, улыбаться, поворачивать голову.