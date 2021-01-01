Разработчик Skype назвал нейросеть главной угрозой человечеству

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Один из разработчиков сервиса Skype Яан Таллинн перечислил три главных факторах, которые угрожают существованию человечества, передает CNBC.

По его мнению, наибольшую опасность представляет искусственный интеллект, поскольку сейчас невозможно предугадать, каких вершин достигнет эта разработка.

Таллинн указал, что исследователи работают над созданием нейросети, которая сможет развиваться и создавать себе подобных без участия человека.

Другой угрозой является синтетическая биология. Это направление создает искусственные последовательности ДНК и биологические системы, не встречающиеся в природе.

Третьей угрозой Таллинн назвал"неизвестные неизвестности", – то есть, некие проблемы, о существовании которых человечество не подозревает сейчас.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания построит фабрику в Китае, где роботы будут собирать роботов.