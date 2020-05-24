Нейросеть научилась определять характер личности по фото

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Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.

Как сообщает пресс-служба Высшей школы экономики со ссылкой на статью в научном журнале Scientific Reports, алгоритм делал верное заключение почти в 60 процентах случаев.

При этом случайное угадывание обычно совпадает лишь в 50 процентах, однако искусственный интеллект существенно опережает людей в диагностике незнакомого человека.

В опытах участвовали 12 тысяч добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также разрешили использовать фотографии своего лица

Так, нейросеть лучше всего предсказывала добросовестность и сознательность, а хуже всего – открытость для нового опыта. Кроме того, эмоциональность лучше угадывалась для женщин.

В целом к подобной возможности ученые относятся скептически, так как физиогномика и похожие на нее теории, считаются ошибочными и лженаучными, передает "Мир 24".

В то же время за последние годы биологи обнаружили слабые связи между пятью чертами характера и конкретными генами. Однако отражаются ли гены в облике неизвестно.

Ученые полагают, что подобные системы можно будет использовать при диагностике психологической совместимости сотрудников или посетителей сайтов знакомств.

Тем не менее некоторое время назад компания Amazon закрыла нейросеть из-за дискриминации женщин. ИИ настроился преимущественно на поиск работников-мужчин.