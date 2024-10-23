Пуанты с автографами Максимовой, Плисецкой и Васильева будут выставлены на аукцион

Фото: litfund.ru

Пару балетных полуботинок Владимира Васильева, пуанты Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой с автографами артистов выставят на торги 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Литфонд.

Ранее коллекция была представлена в Государственной Третьяковской галерее.

Ведущий солист Большого театра Васильев выступал в балетных полуботинках на сцене Арена ди Верона в балете "Грек Зорба" (Zorba il Greco). Надпись начала 1980-х на пуантах примы Большого театра Максимовой указывает на то, что она использовала их в спектаклях "Ромео и Джульетта" и "Корсар" Римского оперного театра. Пуанты Плисецкой также имеют подпись начала 1980-х.

Итоговая цена всех трех пар балетной обуви составила 320 тысяч рублей.

На главных торгах октября Important Sale будет представлена коллекция живописи и графики, декоративно-прикладного искусства мирового уровня. Также у гостей аукциона будет шанс выкупить раритеты, имеющие историческую ценность и прямое отношение к наследию императорской династии России.

Так, будет выставлен холст Петра Кончаловского "Корзина и ковш" 1928 года из коллекции Андрея Громыко, рыночная стоимость которого превышает 20 миллионов рублей.

Помимо этого, на торгах представят работу Сержа Шаршуна "Композиция на тему сюиты № 12 для флейты И. С. Баха" 1958 года за 1,3 миллиона рублей и фарфоровую пару "Городок" 1922 года от ГФЗ с росписью Василия Кандинского за 1,2 миллиона рублей.

Между тем полотно "Пришвартованные каноэ", которое назвали редкой работой художника Винсента Ван Гога, продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 27,6 миллиона долларов.

Ожидаемая стоимость картины составляла от 29,6 до 48,9 миллиона долларов. Независимый арт-консультант назвал итоговую цену хорошей, так как ранние работы Ван Гога обычно сложно продать.