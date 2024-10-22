Бывший дом Маргарет Тэтчер выставлен на продажу за более 3,5 миллиона фунтов

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Дом, в котором когда-то жила бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, выставлен на продажу за 3,65 миллиона фунтов. Об этом сообщает Mansion Global.

Здание находится в центре Лондона, рядом с парламентом. Тэтчер жила в этом доме в 1990-х годах после того, как ушла с поста премьер-министра.

В доме площадью более 202 квадратных метров есть большая комната с камином, стены которой украшены деревянными панелями в стиле эпохи правления Георга, парадная столовая с камином, отделанная панелями, и кухня с мебелью, изготовленной вручную. Кухня выходит во внутренний двор, где разбит сад.

Из окон еще двух комнат, которые также украшены панелями, открывается вид на Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство.

Ранее в Италии обнаружили фото экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которое было украдено из отеля в Канаде два года назад. Новый владелец приобрел фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не зная о ее краже.

В апреле был задержан подозреваемый в краже. Его обвинили в совершении преступления, подделке документов и торговле краденым имуществом.