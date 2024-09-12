Украденное в Канаде фото Черчилля без сигары нашли в Италии

Фото: cbc.ca

В Италии обнаружили фото экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которое было украдено из отеля в Канаде два года назад. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на CBC News.

Согласно информации СМИ, новый владелец приобрел фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не зная о ее краже.

В апреле был задержан подозреваемый в краже. Его обвинили в совершении преступления, подделке документов и торговле краденым имуществом. Ожидается, что власти Канады получат фото Черчилля в конце текущего месяца, заявили в источнике.

Снимок был сделан канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года после выступления политика в канадском парламенте с речью о Второй мировой войне. Фотография стала известной благодаря тому, что на ней экс-премьер запечатлен без сигары, которую фотограф забрал перед началом фотосессии. Из-за этого на снимке Черчилль выглядит хмурым.

Между тем аукционный дом The Cotswold Auction Company

выставил зимой 2024 года в качестве лота зубной протез, который принадлежал экс-премьеру Уинстону Черчиллю. Цена лота стартовала с 5 тысяч долларов, организаторы планировали продать протез за 8 тысяч долларов. По итогу предметы выкупили за почти 23 тысячи долларов.