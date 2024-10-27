Рисунок Виктора Цоя был продан на аукционе за рекордные 8 млн рублей

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Рисунок "квадратноголового человечка" под авторством лидера группы "Кино" Виктора Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро (около 8,081 миллиона рублей). Об этом сообщила пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

"Продано!" прозвучало на сумме в 60 000 евро за работу Виктора Цоя – абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в 5 раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро", – говорится в телеграм-канале аукциона.

В рамках аукциона также была продана фотография Виктора Лаврешкина с полным составом группы "Кино". Итоговая стоимость лота составила 3 106 евро (около 326 тысяч рублей).

В феврале на аукционе представили расписанные Виктором Цоем кеды со стартовой ценой 400 тысяч рублей. В описании лота указывалось, что кеды были расписаны Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы "Агата Кристи" Александром Козловым.

Отмечалось, что кеды были выставлены на аукционе друзьями рок-музыканта. Однако позже стало известно, что этот лот не смогли продать на аукционе.