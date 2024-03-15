Группа "Кино" перевыпустила альбом "Это не любовь"

Фото: vk.com/kino.band.official

Группа "Кино" перезаписала свой четвертый альбом "Это не любовь". При этом дорожка с голосом Виктора Цоя осталась, сообщается на сайте "Комсомольская правда" – Санкт-Петербург.

"Обычно возвращаться и перезаписывать старый материал – это очень неблагодарное занятие. У аудитории уже есть с ним эмоциональная связь, и любое вмешательство в нее ощущается как подделка", – отметил сын основателя группы Александр Цой.

По его словам, перезапись получилась лучше, чем предполагалось, поскольку раскрылось все богатство музыки. В перевыпуске приняли участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов.

Альбом опубликовали 15 марта.

"Группа играет все песни подряд, в промежутках музыканты рассказывают истории и шутят шутки", – подчеркнула администрация коллектива.

Песни с пластинки можно будет услышать на концерте группы в Москве 24 мая и в Санкт-Петербурге 21 июня. Коллектив планирует представить обновленную программу "История этого мира", в которую включат главные хиты группы и композиции, которые до этого не играли на концертах.

Ранее на аукционе представили расписанные рок-музыкантом Виктором Цоем кеды со стартовой ценой 400 тысяч рублей. В описании лота указывается, что кеды были расписаны Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы "Агата Кристи" Александром Козловым. Подтвердить подлинность обуви может любой эксперт на выбор покупателя.



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