Певица Кристина Орбакайте отменила гастрольный тур по Сибири

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица Кристина Орбакайте не поедет в Сибирь с гастролями, концерты отменили в Братске и Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организатора концертов Оганнеса Тухманяна.

По его словам, мероприятия были отменены в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арт" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых. Тухманян выразил надежду на то, что в будущем у Орбакайте получится выступить в городах Сибири.

Выступления певицы также были отменены в Красноярске (7 марта) и Иркутске (12 марта). В администрации иркутского Дворца спорта "Труд" уточнили изданию, что отказ связан с футбольным матчем, который пройдет в даты проведения концерта.

19 января концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ по причине обращения общественной организации. В соцсетях появилось письмо бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". В нем общественники потребовали не проводить на территории республики это мероприятие.

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