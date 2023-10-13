Арбенина назвала отмену концерта "Ночных снайперов" в Йошкар-Оле диверсией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина назвала диверсией отмену своего концерта в Йошкар-Оле. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле. Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику и который несет ответственность за то, что обещает", – заявила артистка, говоря о мероприятии, запланированном на 18 октября.

Она также обратила внимание, что обещала аудитории в Йошкар-Оле приехать с концертом. На фоне произошедшего Арбенина заявила о намерении разобраться в ситуации.

Между тем PR-директор Арбениной Максим Задворнов ранее сообщил РИА Новости, что городская администрация аргументировала отмену концерта "ложными утверждениями". Он подчеркнул, что певица не числится в реестре иноагентов и ее выступления не запрещены на территории РФ.

Министр культуры Марий Эл Константин Иванов заявлял, что концерт "Ночных снайперов" проведен не будет. По его словам, правительство не допустит выступлений тех, кто негативно высказывался в адрес РФ и ее политики.

До этого суд оштрафовал посетителей концерта Арбениной на стадионе "Открытие Банк Арена". Их привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Посетителям концерта назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

