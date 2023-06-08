Концерт "Ночных снайперов" на фестивале "Динотерра" отменили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выступление группы "Ночные снайперы", которое должно было пройти на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, не состоится. Об этом лидер группы Диана Арбенина сообщила в своем телеграм-канале, разместив скриншот сообщения от организаторов мероприятия.

"Приносим свои извинения, но мы вынуждены отказаться от сотрудничества с вами на этом фестивале", – сказано в нем.

Отмечается, что до этого организаторы "Динотерры" опубликовали информацию об изменении списка хедлайнеров мероприятия. Его решили пересмотреть из-за многочисленных запросов жителей региона.

5 июня сообщалось, что концерты "Ночных снайперов" были перенесены на вторую половину июня в связи с состоянием Арбениной. Солистка подчеркнула, что о датах будущих выступлений будет объявлено в ближайшее время.

До этого концерт Арбениной отменили в Краснодаре. Он должен был состояться 12 июня во Дворце спорта "Олимп".



Диана Арбенина рассказала, что раньше часто выступала за рубежом