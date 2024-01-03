Дом культуры под Псковом приостановил дискотеки после инцидента с песней Верки Сердючки

Фото: vk.com/Подслушано в Порхове

Дом культуры в Псковской области приостановил проведение дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко). Об этом сообщает РИА Новости.

Первого января в социальных сетях появилось видео дискотеки в районном Доме культуры города Порхов в Псковской области, участники которой танцевали под песню Верки Сердючки. Инцидент вызвал негодование у пользователей социальных сетей, которые сочли выбор данного артиста неуместным и оскорбительным для участников специальной военной операции.

Сообщается, что директор Дома культуры принесла свои извинения, пояснив, что диджей поставил песню без какого-то злого умысла. Она подчеркнула, что он понесет наказание. Также директор сообщила, что в ДК отменены все дискотеки.

Ранее стало известно, что концерт певца Xolidayboy в Волгограде отменили по требованию участника СВО. Выступление артиста запланировано на дату начала Сталинградской наступательной операции "Уран" в ходе Великой Отечественной войны, поэтому она выразила солидарность с военнослужащим.