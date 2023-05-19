Караоке-бар на Кубани проверят из-за песни Сердючки с "недопустимым смыслом"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Полиция Кубани организовала проверку в одном из караоке-баров Краснодара из-за размещенного в Сети ролика, на котором запечатлено, как посетители заведения исполняют одну из песен Верки Сердючки (настоящее имя – Андрей Данилко). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отдыхающие в заведении пропели строчку "Ще не вмерла Украина" ("Не погибла еще Украина"), которая является названием государственного гимна Украины.

Учитывая утвержденные Минюстом РФ материалы, признанные в стране экстремистскими и запрещенными, строчка и сам гимн Украины не включены в перечень. Однако в РФ запрещен один из графических материалов полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), где приводится указанная фраза.

"По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, представители заведения пояснили, что принципиально не позволяют посетителям петь песни на украинском языке. В этот же раз звукорежиссер, по словам представителей, не успел сориентироваться.

"Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил", – заявили в баре.

На фоне произошедшего с персоналом провели разъяснительную работу.

В 2022 году 49-летнему Андрею Данилко запретили въезд на территорию России на 50 лет. Артисту запрещено посещать страну до 2072 года. Помимо Данилко, в список вошли еще 30 украинских артистов и телеведущих.