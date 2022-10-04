В ГД прокомментировали наказание миссис Крым из-за песни украинских националистов

Фото: МВД по Республике Крым
Исполнение какой-либо народной песни не может быть чревато наказанием, если только она не признана экстремистской. Так в беседе с изданием "Подъем" замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала наказание миссис Крым за исполнение песни "Червона калина".
"Нельзя давать административное наказание за исполнение песни, если песня не признана экстремистской. Я считаю, что это очередные перегибы у нас в политике. А завтра "Калинку-малинку" запретят. Я считаю, что это вообще глупость великая", – сказала парламентарий.
По ее словам, то, что песню "Червона калина" любят петь украинские националисты, еще не говорит о самом произведении. То же самое, если бы любимой композицией Владимира Ленина была "Лунная соната", то это не значит, что она несет в себе какой-то социалистический посыл, подытожила депутат.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором миссис Крым Ольга Валеева и ее подруга исполняют песню "Червона калина". Власти Крыма данную композицию считают гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).
По данному факту региональное управление МВД организовало проверку. Позже стало известно, что подругу Валеевой арестовали на 10 суток, а саму миссис Крым оштрафовали на 40 тысяч рублей, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: