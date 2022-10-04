В ГД прокомментировали наказание миссис Крым из-за песни украинских националистов

Фото: МВД по Республике Крым

Исполнение какой-либо народной песни не может быть чревато наказанием, если только она не признана экстремистской. Так в беседе с изданием "Подъем" замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала наказание миссис Крым за исполнение песни "Червона калина".

"Нельзя давать административное наказание за исполнение песни, если песня не признана экстремистской. Я считаю, что это очередные перегибы у нас в политике. А завтра "Калинку-малинку" запретят. Я считаю, что это вообще глупость великая", – сказала парламентарий.

По ее словам, то, что песню "Червона калина" любят петь украинские националисты, еще не говорит о самом произведении. То же самое, если бы любимой композицией Владимира Ленина была "Лунная соната", то это не значит, что она несет в себе какой-то социалистический посыл, подытожила депутат.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором миссис Крым Ольга Валеева и ее подруга исполняют песню "Червона калина". Власти Крыма данную композицию считают гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

По данному факту региональное управление МВД организовало проверку. Позже стало известно, что подругу Валеевой арестовали на 10 суток, а саму миссис Крым оштрафовали на 40 тысяч рублей, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!