Полиция проверяет факт исполнения песни украинских националистов в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Управление МВД по Крыму начало проверку после появления в Сети видео с победительницей крымского конкурса красоты Ольгой Валеевой, исполняющей песню украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

На ролике видно, как мисс Крым и ее подруга исполняют песню "Червона калина". Данную композицию считают гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Председатель Общественной палаты Крыма Алексанр Форманчук ранее заявил, что поведение Ольги Валеевой требует как осуждения, так и юридической реакции. Он также призвал ужесточить действующие законодательные нормы.

Ранее в сентябре шесть человек привлекли к административной ответственности в Крыму из-за того, что на свадьбе звучала украинская националистическая песня. Решение вынес Бахчисарайский районный суд Крыма.

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