В Крыму шесть человек оштрафовали и арестовали из-за националистической песни на свадьбе

13:02
Фото: телеграм-канал SHOT
В Крыму шесть человек привлекли к административной ответственности из-за того, что на свадьбе звучала украинская националистическая песня, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 10 сентября во время празднования свадьбы в банкетном зале "Арпат" в Бахчисарае. Там включили песню на украинском языке "Червона калина".
Согласно заключению специалиста, она является боевой песней организации украинских националистов организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Кроме того, в тексте песни содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы России.
Бахчисарайский районный суд Крыма привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы. Им назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток ареста.
Ранее лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей. Административный протокол на музыканта составили после майского концерта в Уфе, на котором тот высказал личное мнение о спецоперации на Украине.
Позднее Шевчук предпринял попытку обжаловать штраф. Адвокат выступил с просьбой к Верховному суду Башкирии отменить решение и прекратить дело.
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