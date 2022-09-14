В Крыму шесть человек оштрафовали и арестовали из-за националистической песни на свадьбе

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В Крыму шесть человек привлекли к административной ответственности из-за того, что на свадьбе звучала украинская националистическая песня, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 10 сентября во время празднования свадьбы в банкетном зале "Арпат" в Бахчисарае. Там включили песню на украинском языке "Червона калина".

Согласно заключению специалиста, она является боевой песней организации украинских националистов организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Кроме того, в тексте песни содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Бахчисарайский районный суд Крыма привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы. Им назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток ареста.

Ранее лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей. Административный протокол на музыканта составили после майского концерта в Уфе, на котором тот высказал личное мнение о спецоперации на Украине.

Позднее Шевчук предпринял попытку обжаловать штраф. Адвокат выступил с просьбой к Верховному суду Башкирии отменить решение и прекратить дело.