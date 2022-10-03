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Общество

10:58

Мисс Крым объяснила исполнение песни украинских националистов

общество

Фото: instagram.com/olga_rijjylya

Победительница крымского конкурса красоты Ольга Валеева не знала, что украинская песня "Червона калина" является гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

"Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", – приводит RT ее слова.

Валеева призвала прекратить писать ей сообщения с оскорблениями и подчеркнула важность "оставаться людьми".

Ранее управление МВД по Крыму начало проверку после появления в Сети видео с победительницей крымского конкурса красоты Ольгой Валеевой, исполняющей песню украинских националистов.

На ролике видно, как мисс Крым и ее подруга исполняют песню "Червона калина". Данную композицию считают гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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