Группа "Слот" отменила все весенние концерты с оркестром и хором в 7 городах РФ

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Группа "Слот" отменила все весенние концерты с симфоническим оркестром и хором, которые должны были пройти в семи российских городах. Об этом музыканты сообщили в своем телеграм-канале.

Артисты уточнили, что в ближайшее время будет опубликована информация о порядке возврата денежных средств зрителям. Выступления должны были состояться в Самаре (12 марта), Уфе (14 апреля), Челябинске (16 апреля), Екатеринбурге (19 апреля), Ижевске (20 апреля), а также в Санкт-Петербурге (17 мая) и Москве (25 мая).

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) призналась, что вынуждена временно уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. По ее словам, все запланированные концерты будут отменены, поскольку врачи категорически запретили певице физические нагрузки.

До этого по техническим причинам был отменен запланированный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой в Бишкеке. Его должны были провести в клубе Suzie Wong.

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