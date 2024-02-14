Концерт Веры Брежневой отменили в Бишкеке

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Запланированный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой в Бишкеке был отменен, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Бишкекский концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля в клубе Suzie Wong, отменяется по техническим причинам", – следует из сообщения киргизского билетного оператора.

Оператор добавил, что не организовывал мероприятие, а только продавал билеты на него.

Между тем стало известно, что концерт группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), который должен был пройти 17 февраля в Дубае, отменили.

Коллектив обещал вернуть поклонникам деньги за билеты в ближайшее время. Вместе с тем участники группы заявили, что отмена не скажется на гастрольном графике.

Также сообщалось, что концерты Кристины Орбакайте отменили в Братске и Новосибирске, а также в Красноярске и Иркутске. В результате певица решила не ехать в Сибирь с гастролями.