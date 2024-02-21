Певица Zivert заявила, что временно уйдет со сцены из-за проблем со здоровьем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) призналась, что вынуждена временно уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Артистка рассказала об этом в своем официальном телеграм-канале.

Она подчеркнула, что хочет быть честной со своими поклонниками. Певица записала для них видеообращение, чтобы избежать впоследствии распространения ложной информации.

"Вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму", – сказала она.

Артистка отметила, что некоторое время она блокировала болевые ощущения с помощью уколов, надеясь, что погружение в любимую работу позволит ей справиться с плохим самочувствием. Однако сейчас Zivert поняла, что таким образом она только "разрушала свой организм".

По ее словам, все запланированные концерты будут отменены, поскольку врачи категорически запретили певице физические нагрузки. При этом причину боли Zivert называть не стала.

Ранее певица Кристина Орбакайте отменила гастрольный тур по Сибири. Организатор концертов Оганнес Тухманян уточнил, что мероприятия были отменены в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арт" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых.

Выступления певицы также были отменены в Красноярске (7 марта) и Иркутске (12 марта).



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