Певица Zivert выступила в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Певица Zivert выступила на площадке проекта "Музыка в метро" на станции столичного метрополитена "Курская". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что выступление прошло в рамках совместного проекта московского метро и "VK Музыки". Артистка исполнила песни из нового альбома "В мире веселых" и уже известные хиты. Желающие услышали такие композиции, как "НАД КРЫШАМИ", "бери и беги", "счастье", Life, Beverly Hills.

В департаменте напомнили, что ранее в рамках проекта прошли выступления IOWA, Мота, Басты, HammAli&Navai, Mary Gu, Джигана.

Прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро" начался 12 октября. Эксперты отберут кандидатов для следующего этапа, на котором самые яркие конкурсанты пройдут прослушивание и покажут свои таланты перед жюри. Победители смогут выступать в течение года в метро, выбирая удобное время и место.

До этого на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена открылись три новые площадки проекта "Музыка в метро". Они появились на "Рижской", "Марьиной Роще" и "Кленовом бульваре". Открытие музыкальных пространств посетил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Певица Zivert выступила в московском метро