В Москве начался прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице стартовал прием заявок на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты отберут кандидатов для следующего этапа, на котором самые яркие конкурсанты пройдут прослушивание и покажут свои таланты перед жюри. Победители смогут выступать в течение года в метро, выбирая удобное время и место.

Поучаствовать в проекте могут профессиональные и начинающие музыканты разных жанров. Для своей презентации можно выбрать авторские песни, кавер-версии известных композиций и классическую музыку. Прием заявок продлится до 12 ноября на сайте.

Как рассказал руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов, "Музыка в метро" – это шанс для музыкантов заявить о себе и найти своего слушателя. Кроме того, подчеркнул он, этот проект нравится пассажирам – люди в пути слушают живую музыку, расслабляются и открывают для себя новых артистов.

Проект был запущен в 2016 году. В прошлом сезоне поучаствовали 254 музыканта, а всего за пять сезонов состоялось более 350 тысяч выступлений.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись сразу три новые площадки проекта. Они находятся на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар".

Музыканты исполняют авторскую музыку и хиты разных лет. Все площадки проекта разделили по трем уровням громкости: низкому, среднему и высокому.

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