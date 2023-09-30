Три новые площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена открылись три новые площадки проекта "Музыка в метро". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Площадки появились на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар". Открытие музыкальных пространств посетил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Ранее в этом сезоне площадки появились на станциях БКЛ "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" и на станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Лихоборы.

"Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тысяч раз", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в столичном транспорте продолжат развивать пассажирские сервисы по поручению Сергея Собянина.

До этого в рамках проекта "Музыка в метро" в столичной подземке выступила певица IOWA. Посмотреть ее выступление можно было не только в очном, но и в онлайн-формате. Партнером проекта выступил сервис "VK Музыка".



В подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро"