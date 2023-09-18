В Москве выпустили "Тройки", посвященные концертному залу в "Зарядье"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематические карты "Тройка" по случаю юбилея концертного зала в парке "Зарядье". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В этом году Московский концертный зал "Зарядье" отмечает юбилей. Поздравляем и в честь этого события выпускаем тематические карты "Тройка", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что за прошедшие годы в зале можно было услышать выступления лучших музыкантов, исполнителей классической и джазовой музыки, оперных композиций.

Приобрести лимитированную карту можно в билетных автоматах и на кассах станций Кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что уже больше 12,4 тысячи человек оформили персональные карты "Тройка". Только с начала текущего года поступило свыше 1,4 тысячи заявок на их получение.

