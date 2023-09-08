Оплата по биометрии доступна на трех новых станциях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, открытых накануне, могут оплачивать проезд банковскими картами на всех турникетах, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на станциях установлен 31 турникет, 12 из которых принимают оплату по биометрии. Кроме того, в 14 информационных терминалах можно легко пополнить "Тройку" и карту москвича, а в 23 автоматах по продаже билетов – купить бумажный билет "Единый".

Заммэра подчеркнул, что новые станции метро сразу же интегрировали в единую билетную систему столицы.

"Привычные москвичам способы оплаты работают с момента открытия и позволяют комфортно пользоваться городским транспортом. Я рекомендую попробовать оплату по биометрии – это современно, технологично и безопасно", – сказал Ликсутов.

Он пообещал продолжить развивать билетную систему, чтобы поездки жителей столицы оставались такими же выгодными и удобными.

7 сентября Сергей Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Открылись три последние станции северного радиуса – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". По его словам, линия стала больше почти в два раза.

Вместе с метро после реконструкции открылся новый московский городской вокзал Лианозово МЦД-1.

После ввода участка "Селигерская" – "Физтех" в составе линии работает 26 станций, а ее эксплуатационная длина превысила 43 километра. Таким образом, она стала второй по протяженности среди радиальных линий на метро после Арбатско-Покровской.



Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро