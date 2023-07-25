На станции "Яхромская" салатовой ветки завершен монтаж уникального панно о жизни Москвы

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

На строящейся станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро полностью выполнен монтаж масштабной художественной композиции, посвященной 800-летию Москвы и рассказывающей о жизни столицы в 1947 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что конструкции панно размером 160 на 5 метров полностью собраны и установлены на путевую стену станции. На 111 панелях можно увидеть 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века, причем одна графическая история перетекает в другую, создавая единую композицию.

"Полюбоваться ей можно будет после открытия станции, пройдя по платформе вдоль пути, ведущего в центр города", – отметил Бочкарев.

По его словам, авторы художественной композиции – архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников. Тематика архитектурного облика станции связана с расположенной рядом со станцией улицей 800-летия Москвы.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что работы по установке панно заняли около двух недель. По его словам, последние установленные фрагменты композиции на панно посвящены непосредственно празднованию Дня города в те годы – на панелях изображены танцующие под вспышки салюта горожане.

Кравцов заметил, что смонтированная художественная композиция будет сочетаться с другими элементами архитектурной отделки "Яхромской". Так, на платформе монтируются алюминиевые панели в цветах Москвы – красном и белом.

Сергей Собянин ранее рассказал об особенностях оформления станции. Он обратился к истории и напомнил, как Москва готовилась праздновать свое 800-летие в 1947 году.

Тогда, по его словам, проводилось послевоенное благоустройство, были заложены сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Масштабное спортивное мероприятие было организовано на стадионе "Динамо". Именно эти моменты и можно увидеть на уникальном панно станции, подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что реализация проекта по строительству новой станции позволит улучшить ситуацию с транспортом в районах Дмитровском, Бескудниковском и Восточном Дегунине. Местные жители смогут быстрее добираться до центра. Экономия времени будет составлять около 15 минут.

Также на салатовой ветке метро появятся станции "Лианозово" и "Физтех". Они будут открыты предстоящей осенью.



Собянин: завершили монтаж уникального панно на строящейся станции "Яхромская"