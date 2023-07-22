Собянин рассказал, каким будет оформление станции "Яхромская" салатовой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершились работы по монтажу уникального панно на станции "Яхромская" на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Сергей Собянин рассказал об особенностях оформления в своем официальном телеграм-канале.

Он обратился к истории и напомнил, как Москва готовилась праздновать свое 800-летие в 1947 году. Тогда, по его словам, проводилось послевоенное благоустройство, были заложены сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Масштабное спортивное мероприятие было организовано на стадионе "Динамо". Именно эти моменты и можно увидеть на уникальном панно станции, подчеркнул Собянин.

"Эти и другие события нашли отражение в масштабной композиции размером 160х5 метров. Авторы – архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников", – уточнил он в публикации.

Собянин объяснил, что на таком варианте оформления решили остановиться, поскольку "Яхромская" располагается рядом с улицей 800-летия Москвы.

Он также добавил, что реализация проекта по строительству новой станции позволит улучшить ситуацию с транспортом в районах Дмитровском, Бескудниковском и Восточного Дегунине. Местные жители смогут быстрее добираться до центра. Экономия времени будет составлять около 15 минут.

Также на салатовой ветке метро появятся станции "Лианозово" и "Физтех". Они будут открыты предстоящей осенью.

Ранее сообщалось, что на будущей станции "Пыхтино" начался монтаж алюминиевых панелей с графическими изображениями российских летательных аппаратов. Элементы отделки были разработаны на предприятии в Белоруссии. В качестве оформления также используют световые конструкции в виде самолетных турбин. Сейчас девять из них монтируют.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что тематику станции определили как авиационную из-за того, что рядом с ней находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.



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