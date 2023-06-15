Началась архитектурная отделка платформы станции "Генерала Тюленева" Троицкой ветки метро

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Специалисты приступили к отделке платформы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро. Параллельно они начали оформлять пассажирские зоны, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, там осуществляется укладка пола платформы сибирским гранитом.

"В основе архитектурного решения будущей станции лежит применение ассиметричной композиции – гранит и габбро будут уложены по диагонали, создавая изображение, которое перекликается с аналогичным рисунком потолка", – отметил он.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что специалисты выполнили подвесной потолок из анодированного под титан алюминия в форме треугольных сотовых панелей различного размера. Похожая облицовка переходит на путевую стену, где расположатся навесные системы шумоглушения из аналогичных панелей.

Исходя из этого, продолжил Кравцов, в оформлении станции используются сотовые панели, гранит и габбро. Такие материалы являются долговечными и высококачественными, уточнил он.

На станции "Генерала Тюленева" почти закончили земляные и монолитные мероприятия. Так, обратная засыпка котлована выполнена наполовину, сейчас осуществляется монтаж инженерных сетей.

Продолжается возведение новых радиальных веток метро, одной из которых стала Троицкая. На данном этапе в зоне ответственности компании "Мосинжпроект" находятся девять станций новой линии: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на портале проекта "Активный гражданин" к финалу подошло голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме Московского метрополитена трех будущих линий. Свыше 56 тысяч жителей выбрали вариант, при котором Троицкая ветка метро будет изображена изумрудным цветом.

Собянин заявил, что москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро