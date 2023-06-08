Бочкарев рассказал о строительстве на участке метро от "Новаторской" до "Бачуринской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве продолжается строительство участка Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строящийся участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 13 километров от пересадочной с Большим кольцом подземки станции "Новаторская" до расположенной на территории Коммунарки "Бачуринской" стал одной из крупнейших инфраструктурных строек Москвы", – сообщил заммэра.

К настоящему времени на участке уже уложено 200 тысяч кубометров бетона и разработано порядка 1,3 миллиона кубометров грунта.

По всей протяженности участка разместятся 5 станций: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская". Там практически завершены земляные и монолитные работы, а также обратная засыпка котлованов.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что от "Новаторской" до "Бачуринской" было смонтировано около 450 тысяч метров кабеля, более 25 тысяч метров трубопроводов и 15 тысяч метров воздуховодов.

"Все десять тоннелей участка уже пройдены – это порядка 21,5 километра подземных трасс, в их создании приняли участие девять тоннелепроходческих щитов", – сообщил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннелей между станциями Троицкой линии метро планируется завершить до конца этого года. Проходки выполнят по классической технологии Московского метрополитена. Работа над создание тоннелей ведется с помощью специальных машин.



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