На станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро началось оформление потолка

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Специалисты приступили к отделке потока платформы на станции "Университет Дружбы Народов" строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В ходе архитектурной отделки пассажирской зоны <...> начался монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями", – отметил он.

По его словам, к настоящему времени аналогичные панели уже установили на путевых стенах, другие же стены покроют мрамором. Сейчас также идет оформление колонн, пол покрывают сибирским мрамором. Последний готов примерно на 20%.

В свою очередь гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что в целом станция готова на 75%. Строители завершили там монолитные работы, почти закончили засыпку котлована, а сейчас монтируют инженерные системы.

"Устройство воздуховодов и трубопроводов выполнено более чем наполовину, а монтаж электрических сетей – на треть, при этом строители зачастую работают с опережением графика", – рассказал Кравцов.

Кроме того, в отходящих от станции тоннелях уже обустроили жесткое основание и верхнее строение пути. На прилегающей к наземному павильону станции территории началось благоустройство, дороги и тротуары там уже покрыли асфальтом и плиткой.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что с 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК. По его словам, это лучший показатель мира: российская столица по темпам строительства метро опережает города Европы и США.

