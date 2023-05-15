107 станций метро и МЦК открыли в Москве за 12 лет – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, подземка в столице развивается рекордными темпами, и не только по отношению к европейским городам.

"Мы намного больше европейских городов, американских городов, то есть развитие городского транспорта в Москве – это лучшие показатели в мире", – сказал заммэра.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет не только о метрополитене, но и обо всех системах городского транспорта. Ликсутов напомнил, что общественный транспорт находится практически в шаговой доступности для большинства жителей Москвы.

"Поэтому 107 станций, более 60 станций МЦД-1 и МЦД-2, ну и мы в преддверии еще находимся в этом году открытия МЦД-3 и МЦД-4, огромные диаметры", – заключил заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе столичного метрополитена, которому исполнилось 88 лет. Мэр отметил, что линии столичной подземки протянулись через весь город. В будни метро пользуются порядка восьми миллионов человек.

По словам Собянина, Московский метрополитен вошел в число мировых лидеров. Точность соблюдения расписания составляет 99,99%. Кроме того, столичное метро – одно из самых интенсивных. На основных линиях в часы пик поезда курсируют с интервалами в 90 секунд. Также метро Москвы лидирует по темпам строительства. С 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза.



Мэр рассказал, что в 2023 году было запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ), которая стала мировым рекордсменом по протяженности. Обновляется и подвижной состав.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.

Ликсутов рассказал, что за 12 лет в Москве открыли 107 станций метро и МЦК