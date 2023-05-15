Поезда на Замоскворецкой линии московского метро начнут обновлять в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поезда на Замоскворецкой линии метро обновят в 2024–2025 годах, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"У нас есть долгосрочная программа закупки поездов и замены парка. В следующем году примерно 300, и в 2025 – еще примерно 300 поездов. И сейчас мы уже обсуждаем закупки до 2035 года", – сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул важность этой программы. В настоящее время существует базовая модель "Поезд 2020" и уже специалисты занимаются "Поездом 2030". Это нужно для того, чтобы заложить более современные и качественные технологии. Чтобы получить этот поезд в 2030 году, необходимо сейчас сделать задания и заказать поезда.

"У нас Замоскворецкая линия метро. Не так давно Сергей Семенович открыл перегон "Царицыно", который мы в такие рекордные сроки, за 6 месяцев, совершенно перестроили. Это новый тоннель, который прослужит много десятилетий вперед. Теперь это надежная, проверенная уже инфраструктура. И на Замоскворецкой линии в 2024–2025 годах придет более 80 новых вагонов поездов", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе столичного метрополитена. Он подчеркнул, что 15 мая московскому метро исполнилось 88 лет.

Мэр отметил, что линии столичной подземки протянулись через весь город. В будни метро пользуются порядка 8 миллионов человек. Кроме того, Московский метрополитен вошел в число мировых лидеров по точности соблюдения расписания, интенсивности и темпам строительства.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.



Сотни высокотехнологичных поездов поставят на рельсы в московском метро – Ликсутов