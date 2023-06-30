Андрей Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" начали монтировать изображения самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На будущей станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена начался монтаж алюминиевых панелей с графическими изображениями российских летательных аппаратов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Алюминиевые панели, к монтажу которых недавно приступили, являются одним из основных материалов отделки платформенного участка. На одной из путевых стен устанавливают специальные панели с изображениями самолетов: перед пассажирами предстанет история российской авиации – от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204", – рассказал он.

По словам Бочкарева, элементы отделки с графическими изображениями были разработаны на предприятии в Белоруссии. В качестве оформления также используют световые конструкции в виде самолетных турбин. Сейчас девять из них монтируют.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что тематику станции определили как авиационную из-за того, что рядом с ней находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

"На платформенном участке практически выполнена отделка гранитом пола и цоколя путевых стен. Ведется отделка гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, связывающего платформу с вестибюлем станции", – сообщил Кравцов.

Благодаря вводу участка продления Солнцевской линии метро улучшится транспортная доступность для жителей ТиНАО. Кроме того, у аэропорта Внуково появится собственная одноименная станция.

До этого в пассажирской зоне строящейся станции "Ярхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро начали засыпать пол гранитом. Помимо укладки пола в кассовом зале, специалисты приступили к отделке пола и стен в пешеходном переходе, ведущем от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе.



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