Бочкарев: в южном вестибюле станции "Яхромская" приступили к укладке пола гранитом

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В пассажирской зоне южного вестибюля станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии началась отделка пола гранитом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что станция расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами. Южный вестибюль выходит к улице 800-летия Москвы.

Помимо укладки пола в кассовом зале, началась отделка пола и стен в пешеходном переходе, ведущем от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе.

Бочкарев рассказал, что в вестибюле и в кассовом зале размещается большое количество инженерных систем, в том числе противопожарных и видеонаблюдения. В связи с этим архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на стенах пассажирской зоны вестибюля планируют установить алюминиевые трехслойные панели с антивандальным покрытием. В северном вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершилось строительство основных конструкций.

По словам Кравцова, благодаря двум вестибюлям и четырем подземным переходам у горожан появятся удобные подходы к новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро со стороны расположенных рядом жилых домов и общественно-деловой застройки.

Ранее сообщалось, что на будущей станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро завершилось возведение монолитного свода. Кроме того, специалисты почти полностью выполнили устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией.



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