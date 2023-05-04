Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро запустят в 2024 году – Собянин

Фото: stroi.mos.ru/parsec architectural firm

Станцию "Потапово" на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метро откроют в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра мероприятий по возведению станции.

"Поселения ТиНАО превращаются в такие полноценные районы Москвы. Здесь строится жилье, создают рабочие места, объекты соцкультбыта: школы детские сады поликлиники, объекты культуры; и, конечно, развивается транспортная инфраструктура. По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку метро", – отметил градоначальник.

Станция "Потапово" находится между Коммунаркой и Бутово. Недалеко от нее активно возводится недвижимость. По словам мэра, пользоваться этой станцией начнут десятки тысяч жителей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что станция "Потапово" станет новой конечной станцией Сокольнической линии. Она будет находиться в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Работы стартовали еще в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 62%.

"Потапово" будет первой отапливаемой наземной станцией метро Москвы, которую для подачи теплого воздуха оснастят специальным вентиляционным оборудованием. Сократить потери тепла поможет дополнительное утепление вестибюлей и двойные стеклопакеты на путевых стенах.

Станция преобразит транспортное обслуживание 94 тысяч жителей поселения Сосенского, из которых 37 тысяч живут в пешей доступности.

Кроме того, Собянин осмотрел ход работ по строительству детской школы искусств в Московском и образовательного комплекса школы № 547. В Московском работы были начаты осенью 2021 года. Предполагается, что в трехэтажном здании будут учиться порядка 1,2 тысячи человек. Площадь объекта составляет свыше 8 тысяч "квадратов". По данным пресс-службы, строительная готовность объекта оценивается в 80%.

При этом строительство образовательного комплекса на территории ЖК "Испанские кварталы" в деревне Николо-Хованское организовано за счет внебюджетных средств. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершают монтаж каркасов световых конструкций на станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. По его словам, станцию будут украшать и освещать 10 потолочных светильников.

В Москве завершается отделка и монтаж кровли метромоста через реку Ликову – Бочкарев