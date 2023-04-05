Проект станции метро "Южный порт" будет готов в начале 2024 года

Фото: stroi.mos.ru

Вся необходимая документация по проекту строительства станции метро "Южный порт" будет готова в феврале 2024 года, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что новая станция станет частью Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. По его словам, она обеспечит транспортную доступность на территории, где создается деловой кластер.

"Строителям нужно будет решить непростую технологическую задачу. Станцию фактически необходимо "посадить" на действующий радиус, где наблюдается интенсивный пассажиропоток", – добавил Бочкарев.

Однако он выразил уверенность, что столичные специалисты справятся с поставленной задачей.

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца года достроят шесть станций на разных радиальных линиях столичного метрополитена. По его словам, будут завершены работы на участке Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Сейчас общую готовность оценивают более чем в 70%. Станция "Потапово" Сокольнической линии тоже будет готова в этом году, отметил заммэра.



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