Собянин: пассажиры совершили более 26,5 млн поездок по БКЛ с момента ее полного запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пассажиры воспользовались ей уже более 26,5 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Больше 10% поездок – это новые пассажиры, которые пересели с личного транспорта на метро. Сегодня их уже 80 тысяч человек. Уверен, с каждым днем это число будет только расти", – подчеркнул он.

Пересадки на БКЛ помогли разгрузить до 17% МЦК и до 25% – Кольцевую линию метро. Также БКЛ освободила юг Люблинско-Дмитровской линии до 12% и юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии до 8%, добавил мэр.



Ранее Собянин сообщил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Мэр рассказал, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на БКЛ.

В ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, указал градоначальник.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на всех станциях БКЛ

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