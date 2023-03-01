Собянин сообщил о рекордном числе пассажиров БКЛ после открытия новых станций

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Количество пассажиров на Большой кольцевой линии (БКЛ) в среду, 1 марта, выросло на 86% по сравнению с днем ранее, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Рекордный рост количества пассажиров на БКЛ уже в первые часы после открытия: пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы уже составил более 190 тысяч поездок", – отметил мэр.

Среди наиболее популярных новых станций БКЛ градоначальник назвал:

"Текстильщики";

"Сокольники ";

"Марьина Роща".

Мэр подчеркнул, что подобные показатели демонстрируют важность и нужность Большого кольца для столицы.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

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