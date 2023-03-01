Песков назвал строительство БКЛ в Москве гигантским проектом и титанической работой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена является гигантским проектом и результатом титанической работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня – большой день для Москвы, открытие БКЛ Московского метрополитена. Титаническая работа проделана, [это] гигантский проект, эффективнейшая работа города Москвы и московского правительства. Блестящий результат", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что БКЛ является самым большим подземным кольцом в мире.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства проинформировал о ряде запланированных непубличных встречах Владимира Путина в Кремле.

В среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ, запустив по линии поезда. Президент РФ, присутствуя на открытии в дистанционном формате, поздравил москвичей с событием и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.

В общей сложности ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья, предоставив им возможность сэкономить время в пути на 35–45 минут. В состав 70-километровой линии вошла 31 станция.



Движение по всей протяженности БКЛ запустят 1 марта

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