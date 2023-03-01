Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение пяти дней вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным. Такое решение принял Сергей Собянин в честь запуска полноценного движения поездов по всей линии.

"Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

Бесплатный вход стал подарком столичным пассажирам в честь открытия Большого кольца.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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