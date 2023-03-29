Собянин сообщил, что 80 тыс автомобилистов спустились в метро после запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 80 тысяч автомобилистов пересели на метро после полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ), заявил Сергей Собянин.

"Около 80 тысяч пришли пассажиров, которые пересели с автомобилей – мы их не видели в системе общественного транспорта. Это тоже замечательная история, люди решили, что общественным транспортом им пользоваться проще", – сообщил он в эфире телеканала "ТВ Центр".

Градоначальник добавил, что нагрузка на МЦК сократилась на 17%, а на Кольцевую линию – в среднем на 20–25%.

По словам мэра, около миллиона человек пользуются БКЛ каждый день.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

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