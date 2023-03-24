Собянин: открытие БКЛ позволит привлечь более 5,2 трлн руб частных инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большая кольцевая линия развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций за счет того, что вокруг новых станций возводится жилье, а также коммерческие и социальные объекты.

Мэр рассказал, что город потратил на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. При этом частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 триллиона рублей.

Собянин подчеркнул, что недвижимость даст городу налоговые доходы – и уже в следующем году БКЛ окупится. По его словам, к 2030 году на социальных и коммерческих объектах, построенных в районе БКЛ, работу получат около 400 тысяч человек.

Мэр рассказал, что часть средств на строительство линии власти привлекли через "зеленые" облигации Москвы. По его словам, доходы от них идут только на экологические проекты.

На закупку поездов был взят федеральный инфраструктурный бюджетный кредит, который дается регионам на 15 лет всего под 3% годовых. На эти средства город приобретет почти 500 самых современных вагонов.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".



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