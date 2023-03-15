После открытия БКЛ пассажиропоток в метро вырос на 3% – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После открытия БКЛ пассажиропоток в метро вырос на 3%, сообщает пресс-служба компании МТС, сравнив трафик двух рабочих дней – 20 февраля и 6 марта – на основе количества пользователей мобильного интернета.

"Рост количества пассажиров связан с тем, что многие жители районов, где станций метро раньше не было, предпочли метро наземному транспорту и личному автомобилю. С открытием новых станций, например "Нагатинский Затон", жители столицы выбрали наиболее удобный вариант передвижения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с запуском БКЛ трафик перераспределился в сторону новых станций. В десятке станций по приросту пассажиров – все станции БКЛ. Наибольший прирост пришелся на станцию "Электрозаводская" – 183%. Через нее пересаживаются пассажиры, следующие с севера Арбатско-Покровской линии.

В топ-5 станций метро по приросту пассажиропотока также вошли:

"Авиамоторная" БКЛ – 152%;

"Лефортово" БКЛ – 143%;

"Нижегородская" БКЛ/Некрасовская линия – 41%;

"Воронцовская" БКЛ – 33%.

Больше всего разгрузились станции южной части Таганско-Краснопресненской линии благодаря пересадке на станциях БКЛ "Текстильщики" и "Нижегородская". В десятку станций с самым заметным снижением – до 11% – вошли четыре станции южной части Таганско-Краснопресненской линии, отмечает пресс-служба.

Топ-5 станций метро по снижению пассажиропотока:

"Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии;

"Автозаводская" Замоскворецкой линии;

"Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии;

"Косино" Некрасовской линии;

"Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. К открытию новых станций для обеспечения работы сети мобильной связи компания проложила в тоннелях между станциями специальный кабель, а в вестибюлях и на платформах установила современные базовые станции.

За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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