Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С момента запуска Большой кольцевой линии метро горожане совершили больше 4 миллионов поездок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Всего за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше 4 миллионов поездок. Пассажиры смогли оценить удобство новых станций для ежедневного передвижения по городу", – написал мэр.

По его словам, за эти дни пассажиропоток на участках кольца, которые были открыты до 1 марта, вырос на 45%. А на некоторых станциях, например "Нижегородской", "Авиамоторной" и "Электрозаводской", он увеличился вовсе втрое.

При этом запуск БКЛ позволил разгрузить другие станции метро в отдельных случаях на 28%, больше всего это заметно по станциям "Калужская", "Автозаводская", "Нагатинская". Это связано с тем, что порядка 70% пассажиров БКЛ переходят на нее с других линий метро.

Между тем самыми востребованными станциями новой кольцевой линии столичной подземки за минувшие дни стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская".

"БКЛ для москвичей – это новые удобные маршруты и рекордные 47 пересадок на другие линии и направления", – добавил Собянин.

Он отметил, что Большая кольцевая линия позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день, а также выразил надежду на то, что БКЛ станет одной из самых востребованных линий Московского метрополитена.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца, а именно "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



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