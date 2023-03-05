Трансляцию с открытия БКЛ посмотрели более 400 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 тысяч человек посмотрели трансляцию открытия станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Трансляцию открытия всех станций БКЛ 1 марта посмотрели больше 400 тысяч пассажиров. Запуск самой большой кольцевой линии в мире показывали на более чем 22,5 тысячи экранов", – заявили в ведомстве.

По информации Дептранса, церемонию показали как в поездах, так и в переходах и вестибюлях метро.

Движение по Большой кольцевой линии метрополитена Москвы официально запустили в среду, 1 марта. На последнем введенном участке заработали станции "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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