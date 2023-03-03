Бочкарев рассказал, что 33 тоннелепроходческих щита работали на строительстве БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На строительстве БКЛ (Большой кольцевой линии) работали 33 тоннелепроходческих щита, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С момента старта проекта на Большой кольцевой линии работали 33 тоннелепроходческих механизированных комплекса. Четыре из них – это щиты-гиганты диаметром 10 метров", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты прокладывали пути под жилой и промышленной застройкой. Также новая линия прошла под объектами культурного и исторического наследия, зелеными зонами, автомобильными и железнодорожными магистралями. Кроме того, пути легли под действующими линиями столичного метро.

Чтобы создать БКЛ, специалистам пришлось проложить более 83 километров однопутных и порядка 12 километров двухпутных тоннелей. Основную часть тоннелей прошли при помощи тоннелепроходческих комплексов. Некоторые участки строили горным способом, то есть вручную. Этот способ применялся там, где невозможно было использовать крупногабаритные щиты.

Гендиректор компании "МИП-Строй № 1", входящей в группу компаний "Мосинжпроект" – генпроектировщика и генподрядчика строительства новых станций метрополитена, Константин Маслаков рассказал, что современные механизированные комплексы совместно с цифровым оборудованием могут круглосуточно отслеживать основные параметры проходки – скорость, давление грунта, а также положение щита в пространстве.

Маслаков отметил, что эти комплексы работают быстро. Так, крупногабаритный щит длиной более 60 метров и весом 1 600 тонн способен вырабатывать 3 тысячи кубических метров грунта за сутки.

Чтобы начать работу щит частями опускают в котлован, а потом на месте собирают его в единый комплекс. Для погружения щита в котлован специалисты используют системы большой грузоподъемности, которая может перемещать элементы весом до 175 тонн.

При строительстве Большой кольцевой линии также применяли портальную систему, которая перемещала собранную головную часть щита целиком по рельсам до монтажно-щитовой камеры, что заметно сокращало сроки монтажа.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена 1 марта 2023 года. В эксплуатацию были введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

В первый же день был зафиксирован рекордный рост количества пассажиров на БКЛ. Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща", рассказал Сергей Собянин.



Москвичам рассказали, как изменилось движение с открытием БКЛ

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