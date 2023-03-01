Около 40 новых станций метро должно появиться в Москве до 2030 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Порядка 40 новых станций метро должно появиться в столице до 2030 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"До 2030 года в Москве должно появиться еще около 40 новых станций метро – это огромная, гигантская, большая программа, которую ждут миллионы москвичей", – сказал мэр столицы.

Собянин уточнил, что благодаря осуществлению этой программы порядка 95% жителей столицы будут иметь метро в шаговой доступности.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



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