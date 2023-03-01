Собянин: БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена стала самой протяженной кольцевой линией метро во всем мире, сообщил Сергей Собянин.

"Самое протяженное в мире метрокольцо – 70 километров с 31 станцией – построено в рекордно короткий срок", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, создание БКЛ стало одним из крупнейших в мире проектов в сфере строительства метро. Он отметил, что каждая станция новой линии имеет свой уникальный дизайн.

Протяженность Большой кольцевой линии на 13 километров превысила длину прежнего рекордсмена среди кольцевых линий метро – 57-километровой Второй кольцевой линии Пекинского метро. Кроме того, длина БКЛ в три с половиной раза больше длины Кольцевой линии московского метро, протяженность которой составляет 19,4 километра.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

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