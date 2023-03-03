Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Время ожидания поездов на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в часы пик составляет 1,5–2 минуты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сократить этот период почти вдвое помог запуск нового и самого большого по площади электродепо – "Нижегородское", – объяснил мэр.

Движение по линии осуществляют новейшие поезда "Москва-2020". Они оснащены широкими дверьми, сквозными проходами между вагонами, USB-разъемами. Помимо этого, новые подвижные составы тише ранее выпущенных моделей.

К открытию БКЛ по линии запустили 92 тематических поезда. В одном из поездов пассажиры смогут ознакомиться с историей строительства линии, информацией о ее станциях и посмотреть фотографии.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов по видеосвязи дал Владимир Путин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".



Москвичам рассказали, как изменилось движение с открытием БКЛ

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