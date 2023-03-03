Бочкарев рассказал о рекордных темпах строительства БКЛ метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство Большой кольцевой линии метро велось рекордными темпами и стало уникальным проектом для всего мирового метростроения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект реализовали в максимально сжатые сроки, что, учитывая масштабы и сложность, является настоящим подвигом проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей.

Заммэра уточнил, что в среднем возведение БКЛ длилось порядка двух-трех лет. При этом станции представляют собой сложные инженерные сооружения. На каждой из них проложили около 800 километров кабелей и смонтировали 55 разных инженерных систем.

Станции строили открытым способом, то есть в открытых котлованах, и закрытым – без вскрытия поверхности. Создавая уникальную линию метро, строители разработали революционные решения в архитектурном облике станций и применяемых для их отделки материалов.

К примеру, для отделки станции "Воронцовская" впервые в истории московского метро использовали искусственный камень – кварцевый агломерат. Он обладает хорошей износостойкостью и позволяет использовать разнообразные цвета.

Станция "Новаторская" отличилась подвесным потолком, при проектировании которого впервые в истории столичного метро в качестве отделочного материала использовали стекло. Для отделки вентиляционных киосков станции "Зюзино" в качестве эксперимента впервые в метростроении применили алюминиевые панели-хамелеоны, превратив стандартные конструкции в арт-объекты.

В среду, 1 марта 2023 года, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

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